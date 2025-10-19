Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Флорида Эверблэйдс - Орландо Солар Бэарс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Флорида ЭверблэйдсОрландо Солар Бэарс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hertz Arena.

МСК, Стадион: Hertz Arena
Хоккейная лига Восточного побережья
Флорида Эверблэйдс
Завершен
1 : 3
19 октября 2025
Орландо Солар Бэарс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Флорида Эверблэйдс — Орландо Солар Бэарс

Команда Флорида Эверблэйдс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 13-12. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Орландо Солар Бэарс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Флорида Эверблэйдс
Флорида Эверблэйдс
Орландо Солар Бэарс
Флорида Эверблэйдс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.10.2025
Орландо Солар Бэарс
Орландо Солар Бэарс
1:4
Флорида Эверблэйдс
Флорида Эверблэйдс
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
Зауралье Курган Зауралье Курган
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
19 Ноября
16:30