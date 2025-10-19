Превью матча Флорида Эверблэйдс — Орландо Солар Бэарс

Команда Флорида Эверблэйдс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 13-12. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Орландо Солар Бэарс, в том матче победу одержали гостьи.