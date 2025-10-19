Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Инди Фюэл - Толедо Уолли 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Инди ФюэлТоледо Уолли . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Indiana Farmers Coliseum.

МСК, Стадион: Indiana Farmers Coliseum
Хоккейная лига Восточного побережья
Инди Фюэл
Завершен
1 : 4
19 октября 2025
Толедо Уолли
Превью матча Инди Фюэл — Толедо Уолли

История последних встреч

Инди Фюэл
Инди Фюэл
Толедо Уолли
Инди Фюэл
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.11.2025
Инди Фюэл
Инди Фюэл
2:6
Толедо Уолли
Толедо Уолли
Обзор
Комментарии к матчу
