19.10.2025
Смотреть онлайн Инди Фюэл - Толедо Уолли 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Инди Фюэл — Толедо Уолли . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Indiana Farmers Coliseum.
МСК, Стадион: Indiana Farmers Coliseum
Хоккейная лига Восточного побережья
Завершен
1 : 4
19 октября 2025
Превью матча Инди Фюэл — Толедо Уолли
История последних встреч
Инди Фюэл
Толедо Уолли
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.11.2025
Инди Фюэл
2:6
Толедо Уолли
