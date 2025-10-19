Превью матча Канзас-Сити Маверикс — Рапид Сити Раш

Команда Канзас-Сити Маверикс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 11-13. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Канзас-Сити Маверикс, в том матче победу одержали хозяева.