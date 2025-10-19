Смотреть онлайн Канзас-Сити Маверикс - Рапид Сити Раш 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Канзас-Сити Маверикс — Рапид Сити Раш . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Cable Dahmer Arena.
Превью матча Канзас-Сити Маверикс — Рапид Сити Раш
Команда Канзас-Сити Маверикс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 11-13. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Канзас-Сити Маверикс, в том матче победу одержали хозяева.