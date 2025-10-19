19.10.2025
Смотреть онлайн Цинциннати Сайклонс - Вилинг Нейлерс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Цинциннати Сайклонс — Вилинг Нейлерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени и пройдет на стадионе U.S. Bank Arena.
МСК, Стадион: U.S. Bank Arena
Хоккейная лига Восточного побережья
Завершен
3 : 5
19 октября 2025
Превью матча Цинциннати Сайклонс — Вилинг Нейлерс
Комментарии к матчу