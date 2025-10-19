Фрибет 15000₽
Войти
19.10.2025

Смотреть онлайн Юта Гриззлис - Атланта Гладиаторс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Юта ГриззлисАтланта Гладиаторс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Gas South Arena.

МСК, Стадион: Gas South Arena
Хоккейная лига Восточного побережья
Юта Гриззлис
Завершен
1 : 4
19 октября 2025
Атланта Гладиаторс
Счет после 1-го периода: 0-0
Атланта Гладиаторс
-
Атланта Гладиаторс
-
Юта Гриззлис
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Атланта Гладиаторс
-
Атланта Гладиаторс
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Юта Гриззлис — Атланта Гладиаторс

Команда Юта Гриззлис в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 5-4. Команда Атланта Гладиаторс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 3-2. Команда Юта Гриззлис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Атланта Гладиаторс забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Юта Гриззлис, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Юта Гриззлис
Юта Гриззлис
Атланта Гладиаторс
Юта Гриззлис
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Юта Гриззлис
Юта Гриззлис
2:3
Атланта Гладиаторс
Атланта Гладиаторс
Обзор
Комментарии к матчу
