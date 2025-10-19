Превью матча Юта Гриззлис — Атланта Гладиаторс

Команда Юта Гриззлис в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 5-4. Команда Атланта Гладиаторс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 3-2. Команда Юта Гриззлис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Атланта Гладиаторс забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Юта Гриззлис, в том матче победу одержали гостьи.