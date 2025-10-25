Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Троис-Ривьерес Лайонс - Адирондак Тандер 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Троис-Ривьерес ЛайонсАдирондак Тандер . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Colisee Videotron.

МСК, Стадион: Colisee Videotron
Хоккейная лига Восточного побережья
Троис-Ривьерес Лайонс
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Адирондак Тандер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Троис-Ривьерес Лайонс — Адирондак Тандер

Команда Троис-Ривьерес Лайонс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 33-22.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Игокеа Игокеа
Партизан Партизан
17 Ноября
15:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Тимре Тимре
17 Ноября
02:23
Вегас Вегас
Миннесота Миннесота
17 Ноября
02:07
Бока Х Бока Х
Тигре Тигре
17 Ноября
02:15
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
17 Ноября
02:00