Превью матча Орландо Солар Бэарс — Саванна Гост Пиратес

Команда Орландо Солар Бэарс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 7-10. Команда Саванна Гост Пиратес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 16-13. Команда Орландо Солар Бэарс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Саванна Гост Пиратес забивает 2, пропускает 1.