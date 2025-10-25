Смотреть онлайн Орландо Солар Бэарс - Саванна Гост Пиратес 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Орландо Солар Бэарс — Саванна Гост Пиратес . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эмвей-центр.
Превью матча Орландо Солар Бэарс — Саванна Гост Пиратес
Команда Орландо Солар Бэарс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 7-10. Команда Саванна Гост Пиратес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 16-13. Команда Орландо Солар Бэарс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Саванна Гост Пиратес забивает 2, пропускает 1.