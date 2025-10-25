Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Айова Хертлендерс - Каламазу Уингс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Айова ХертлендерсКаламазу Уингс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wings Event Center.

МСК, Стадион: Wings Event Center
Хоккейная лига Восточного побережья
Айова Хертлендерс
Завершен
5 : 1
25 октября 2025
Каламазу Уингс
Айова Хертлендерс
-
Айова Хертлендерс
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Айова Хертлендерс
-
Айова Хертлендерс
-
Каламазу Уингс
-
Счет после 2-го периода: 4-1
Айова Хертлендерс
-
Счет после 3-го периода: 5-1

Превью матча Айова Хертлендерс — Каламазу Уингс

Команда Айова Хертлендерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 8-6.

