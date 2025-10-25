Смотреть онлайн Гринвилл Суомп Рэббитс - Джэксонвилл Айсмен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Гринвилл Суомп Рэббитс — Джэксонвилл Айсмен . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Bon Secours Wellness Arena.
Превью матча Гринвилл Суомп Рэббитс — Джэксонвилл Айсмен
Команда Гринвилл Суомп Рэббитс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 6-7. Команда Джэксонвилл Айсмен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 2-1. Команда Гринвилл Суомп Рэббитс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Джэксонвилл Айсмен забивает 0, пропускает 0.