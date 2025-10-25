Превью матча Гринвилл Суомп Рэббитс — Джэксонвилл Айсмен

Команда Гринвилл Суомп Рэббитс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 6-7. Команда Джэксонвилл Айсмен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 2-1. Команда Гринвилл Суомп Рэббитс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Джэксонвилл Айсмен забивает 0, пропускает 0.