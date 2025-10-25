Смотреть онлайн Флорида Эверблэйдс - Атланта Гладиаторс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Флорида Эверблэйдс — Атланта Гладиаторс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hertz Arena.
Превью матча Флорида Эверблэйдс — Атланта Гладиаторс
Команда Флорида Эверблэйдс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 14-15. Команда Атланта Гладиаторс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 12-6. Команда Флорида Эверблэйдс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Атланта Гладиаторс забивает 1, пропускает 1.