25.10.2025

Смотреть онлайн Рапид Сити Раш - Уичита Тандер 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Рапид Сити РашУичита Тандер . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Rushmore Plaza Civic Center.

МСК, Стадион: Rushmore Plaza Civic Center
Хоккейная лига Восточного побережья
Рапид Сити Раш
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Уичита Тандер
Смотреть онлайн
Превью матча Рапид Сити Раш — Уичита Тандер

Команда Рапид Сити Раш в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-5.

Комментарии к матчу
