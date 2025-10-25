Смотреть онлайн Рапид Сити Раш - Уичита Тандер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Рапид Сити Раш — Уичита Тандер . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Rushmore Plaza Civic Center.
Превью матча Рапид Сити Раш — Уичита Тандер
Команда Рапид Сити Раш в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-5.