Превью матча Вилинг Нейлерс — Мэн Мэринерз

Команда Вилинг Нейлерс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 5-3. Команда Мэн Мэринерз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 5-0. Команда Вилинг Нейлерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Мэн Мэринерз забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Мэн Мэринерз, в том матче победу одержали гостьи.