26.10.2025

Смотреть онлайн Вилинг Нейлерс - Мэн Мэринерз 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Вилинг НейлерсМэн Мэринерз . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cross Insurance Arena.

МСК, Стадион: Cross Insurance Arena
Хоккейная лига Восточного побережья
Вилинг Нейлерс
Завершен
5 : 4
26 октября 2025
Мэн Мэринерз
Мэн Мэринерз
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Мэн Мэринерз
-
Вилинг Нейлерс
-
Вилинг Нейлерс
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Вилинг Нейлерс
-
Вилинг Нейлерс
-
Мэн Мэринерз
-
Мэн Мэринерз
-
Счет после 3-го периода: 4-4
Вилинг Нейлерс
-

Превью матча Вилинг Нейлерс — Мэн Мэринерз

Команда Вилинг Нейлерс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 5-3. Команда Мэн Мэринерз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 5-0. Команда Вилинг Нейлерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Мэн Мэринерз забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Мэн Мэринерз, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Вилинг Нейлерс
Вилинг Нейлерс
Мэн Мэринерз
Вилинг Нейлерс
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.11.2025
Мэн Мэринерз
Мэн Мэринерз
1:4
Вилинг Нейлерс
Вилинг Нейлерс
Обзор
15.11.2025
Мэн Мэринерз
Мэн Мэринерз
1:5
Вилинг Нейлерс
Вилинг Нейлерс
Обзор
