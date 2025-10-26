Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья : Орландо Солар Бэарс — Атланта Гладиаторс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эмвей-центр .

Превью матча Орландо Солар Бэарс — Атланта Гладиаторс

Команда Орландо Солар Бэарс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 7-10. Команда Атланта Гладиаторс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 14-6. Команда Орландо Солар Бэарс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атланта Гладиаторс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Орландо Солар Бэарс, в том матче победу одержали гостьи.