Превью матча Орландо Солар Бэарс — Южная Каролина Стингрейс

Команда Орландо Солар Бэарс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 7-10. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Южная Каролина Стингрейс, в том матче победу одержали хозяева.