Превью матча Айова Хертлендерс — Форт Вэйн Кометс

Команда Айова Хертлендерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 13-7. Команда Форт Вэйн Кометс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 5-3. Команда Айова Хертлендерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Форт Вэйн Кометс забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Айова Хертлендерс, в том матче победу одержали гостьи.