Превью матча Уичита Тандер — Флорида Эверблэйдс

Команда Уичита Тандер в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 3-3. Команда Флорида Эверблэйдс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 14-17. Команда Уичита Тандер в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Флорида Эверблэйдс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Уичита Тандер, в том матче победу одержали гостьи.