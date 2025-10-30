Превью матча Рапид Сити Раш — Аллен Американс

Команда Рапид Сити Раш в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 7-6. Команда Аллен Американс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 3-2. Команда Рапид Сити Раш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аллен Американс забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Рапид Сити Раш, в том матче сыграли вничью.