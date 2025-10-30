Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Рапид Сити Раш - Аллен Американс 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Рапид Сити РашАллен Американс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Allen Event Center.

МСК, Стадион: Allen Event Center
Хоккейная лига Восточного побережья
Рапид Сити Раш
Завершен
2 : 1
30 октября 2025
Аллен Американс
Смотреть онлайн
Рапид Сити Раш
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Счет после 2-го периода: 1-0
Аллен Американс
-
Счет после 3-го периода: 1-1
Рапид Сити Раш
-

Превью матча Рапид Сити Раш — Аллен Американс

Команда Рапид Сити Раш в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 7-6. Команда Аллен Американс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 3-2. Команда Рапид Сити Раш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аллен Американс забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Рапид Сити Раш, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Рапид Сити Раш
Рапид Сити Раш
Аллен Американс
Рапид Сити Раш
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
01.11.2025
Рапид Сити Раш
Рапид Сити Раш
0:0
Аллен Американс
Аллен Американс
Обзор
Комментарии к матчу
