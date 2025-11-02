Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Karpat (W) - KalPa (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Finland Naisten Liiga Women: Karpat (W)KalPa (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Оулун Энергия Арена.

МСК, Стадион: Оулун Энергия Арена
Finland Naisten Liiga Women
Karpat (W)
Завершен
3 : 2
02 ноября 2025
KalPa (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Karpat (W) — KalPa (W)

Команда Karpat (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 23-52. Команда KalPa (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 19-41. Команда Karpat (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 5. KalPa (W) забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды KalPa (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Karpat (W)
Karpat (W)
KalPa (W)
Karpat (W)
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
01.11.2025
KalPa (W)
KalPa (W)
2:3
Karpat (W)
Karpat (W)
Обзор
13.09.2025
Karpat (W)
Karpat (W)
1:2
KalPa (W)
KalPa (W)
Обзор
