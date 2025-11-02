Смотреть онлайн HIFK Helsinki (W) - Kuortane (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Finland Naisten Liiga Women: HIFK Helsinki (W) — Kuortane (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хельсингин Арена.
Превью матча HIFK Helsinki (W) — Kuortane (W)
Команда HIFK Helsinki (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 20-10. Команда Kuortane (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 28-20. Команда HIFK Helsinki (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Kuortane (W) забивает 3, пропускает 2.