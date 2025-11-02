Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Finland Naisten Liiga Women : HPK (W) — RoKI (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ритарихалли .

Превью матча HPK (W) — RoKI (W)

Команда HPK (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 48-21. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды RoKI (W), в том матче победу одержали гостьи.