Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Finland Naisten Liiga Women : KalPa (W) — RoKI (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Olvi Areena .

Превью матча KalPa (W) — RoKI (W)

Команда KalPa (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей с разницей шайб 15-42. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды KalPa (W), в том матче победу одержали хозяева.