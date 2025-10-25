Смотреть онлайн HIFK Helsinki (W) - Karpat (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Finland Naisten Liiga Women: HIFK Helsinki (W) — Karpat (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хельсингин Арена.
Превью матча HIFK Helsinki (W) — Karpat (W)
Команда HIFK Helsinki (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-7. Команда Karpat (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 18-48. Команда HIFK Helsinki (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Karpat (W) забивает 2, пропускает 5. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Karpat (W), в том матче победу одержали гостьи.