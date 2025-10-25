Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн HIFK Helsinki (W) - Karpat (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Finland Naisten Liiga Women: HIFK Helsinki (W)Karpat (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хельсингин Арена.

МСК, Стадион: Хельсингин Арена
Finland Naisten Liiga Women
HIFK Helsinki (W)
Завершен
9 : 3
25 октября 2025
Karpat (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча HIFK Helsinki (W) — Karpat (W)

Команда HIFK Helsinki (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-7. Команда Karpat (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 18-48. Команда HIFK Helsinki (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Karpat (W) забивает 2, пропускает 5. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Karpat (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

HIFK Helsinki (W)
HIFK Helsinki (W)
Karpat (W)
HIFK Helsinki (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
Karpat (W)
Karpat (W)
2:3
HIFK Helsinki (W)
HIFK Helsinki (W)
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15