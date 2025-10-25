Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Местис. Хоккей : Ийсалми Пели-Кархут — Хермес . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kankaan Jäähalli .

Превью матча Ийсалми Пели-Кархут — Хермес

Команда Ийсалми Пели-Кархут в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 41-28. Команда Хермес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 27-39. Команда Ийсалми Пели-Кархут в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Хермес забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Хермес, в том матче победу одержали хозяева.