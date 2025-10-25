Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Ийсалми Пели-Кархут - Хермес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияФинляндия. Местис. Хоккей: Ийсалми Пели-КархутХермес . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kankaan Jäähalli.

МСК, Стадион: Kankaan Jäähalli
Финляндия. Местис. Хоккей
Ийсалми Пели-Кархут
Завершен
7 : 4
25 октября 2025
Хермес
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ийсалми Пели-Кархут
-
Хермес
-
Ийсалми Пели-Кархут
-
Ийсалми Пели-Кархут
-
Счет после 1-го периода: 3-1
Хермес
-
Ийсалми Пели-Кархут
-
Хермес
-
Ийсалми Пели-Кархут
-
Ийсалми Пели-Кархут
-
Счет после 2-го периода: 6-3
Счет после 3-го периода: 7-4

Превью матча Ийсалми Пели-Кархут — Хермес

Команда Ийсалми Пели-Кархут в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 41-28. Команда Хермес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 27-39. Команда Ийсалми Пели-Кархут в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Хермес забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Хермес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ийсалми Пели-Кархут
Ийсалми Пели-Кархут
Хермес
Ийсалми Пели-Кархут
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
11.11.2025
Хермес
Хермес
5:4
Ийсалми Пели-Кархут
Ийсалми Пели-Кархут
Обзор
16.09.2025
Хермес
Хермес
2:7
Ийсалми Пели-Кархут
Ийсалми Пели-Кархут
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30