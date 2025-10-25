Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Местис. Хоккей : Пири — Йокерит . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nokian Jaahalli .

Превью матча Пири — Йокерит

Команда Пири в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей с разницей шайб 17-33. Команда Йокерит, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 30-27. Команда Пири в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Йокерит забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Йокерит, в том матче победу одержали хозяева.