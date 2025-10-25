Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Пири - Йокерит 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияФинляндия. Местис. Хоккей: ПириЙокерит . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nokian Jaahalli.

МСК, Стадион: Nokian Jaahalli
Финляндия. Местис. Хоккей
Пири
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Йокерит
Смотреть онлайн
Йокерит
-
Йокерит
-
Йокерит
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Счет после 2-го периода: 1-2
Йокерит
-
Счет после 3-го периода: 2-2

Превью матча Пири — Йокерит

Команда Пири в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей с разницей шайб 17-33. Команда Йокерит, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 30-27. Команда Пири в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Йокерит забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Йокерит, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Пири
Пири
Йокерит
Пири
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.09.2025
Йокерит
Йокерит
6:3
Пири
Пири
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30