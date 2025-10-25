Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Местис. Хоккей : Роки — ТуТо . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lappi-areena .

Превью матча Роки — ТуТо

Команда Роки в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 40-34. Команда ТуТо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 30-25. Команда Роки в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. ТуТо забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Роки, в том матче победу одержали хозяева.