Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga : Витковице — Сп. Прага , 19 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ostravar Arena .

Превью матча Витковице — Сп. Прага

Команда Витковице в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-24. Команда Сп. Прага, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-27. Команда Витковице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Сп. Прага забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Сп. Прага, в том матче победу одержали хозяева.