29.10.2025

Смотреть онлайн Витковице - Сп. Прага 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Extraliga: ВитковицеСп. Прага, 19 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ostravar Arena.

МСК, 19 тур, Стадион: Ostravar Arena
Czechia Extraliga
Витковице
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
Сп. Прага
Сп. Прага
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Сп. Прага
-
Счет после 2-го периода: 0-2
Сп. Прага
-
Витковице
-
Сп. Прага
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Витковице — Сп. Прага

Команда Витковице в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-24. Команда Сп. Прага, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-27. Команда Витковице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Сп. Прага забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Сп. Прага, в том матче победу одержали хозяева.

Витковице Витковице
49
Чехия
Доминик Граховина
12
Словакия
Samuel Knazko
16
Чехия
Frantisek Rehak
79
Чехия
Martin Hanzl
72
Чехия
Jan Bambula
24
Чехия
Jindrich Abdul
33
Чехия
Lukas Klimes
4
Канада
Joseph Leahy
11
Чехия
Marek Kalus
8
Чехия
Patrik Demel
19
Канада
Anthony Nellis
38
Чехия
Якуб Зборил
25
Чехия
Patrik Zdrahal
27
Словакия
Марек Хривик
93
Чехия
Petr Hauser
81
Франция
Йохан Аувиту
5
Чехия
Patrik Bruna
67
Чехия
Jan Hladonik
34
Польша
Krzysztof Macias
86
Чехия
Matej Pribyl
29
Латвия
Ралфс Фрейбергс
23
Чехия
Vojtech Lednicky
Сп. Прага Сп. Прага
41
Чехия
Ondrej Blaha
38
Чехия
Томас Хика
74
Чехия
Adam Raska
37
Чехия
Michal Vitouch
28
Болгария
Nino Tomov
80
Финляндия
Niko Seppala
32
Чехия
Йосеф Корженарж
20
Чехия
Ян Эберле
43
Чехия
Якуб Коварж
51
Чехия
Роман Горак
10
Канада
Марк Писик
34
Чехия
Майкл Спейсек
25
Финляндия
Яни Лаюнен
14
Чехия
Филип Хлапик
94
Канада
Девин Шор
97
Чехия
Доминик Масин
24
Канада
Аарон Ирвинг
23
Чехия
Pavel Kousal
16
Латвия
Martins Dzierkals
77
Чехия
David Nemecek
4
Чехия
Jakub Sirota
26
Чехия
Михал Репик

История последних встреч

Витковице
Витковице
Сп. Прага
Витковице
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
22.10.2025
Сп. Прага
Сп. Прага
5:4
Витковице
Витковице
Обзор
21.09.2025
Витковице
Витковице
2:3
Сп. Прага
Сп. Прага
Обзор
Игры 19 тур
29.10.2025
Витковице
1:4
Сп. Прага
Завершен
28.10.2025
Пардубице
1:3
Пльзень
Завершен
28.10.2025
Оцеларжи Тринек
6:3
Ческе-Будеёвице
Завершен
28.10.2025
Комета
1:2
Маунтфилд ХК
Завершен
28.10.2025
Карловы Вары
4:5
Млада
Завершен
28.10.2025
Вагнерпласт
3:3
Били Тигржи Либерец
Завершен
28.10.2025
Бензина
1:0
ХК Оломоуц
Завершен
