Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga : Маунтфилд ХК — Карловы Вары , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CPP Arena .

Превью матча Маунтфилд ХК — Карловы Вары

Команда Маунтфилд ХК в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 19-21. Команда Карловы Вары, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 20-19. Команда Маунтфилд ХК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Карловы Вары забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Карловы Вары, в том матче победу одержали хозяева.