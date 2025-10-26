Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Маунтфилд ХК - Карловы Вары 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Extraliga: Маунтфилд ХККарловы Вары, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CPP Arena.

МСК, 18 тур, Стадион: CPP Arena
Czechia Extraliga
Маунтфилд ХК
Завершен
4 : 5
26 октября 2025
Карловы Вары
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Карловы Вары
-
Карловы Вары
-
Карловы Вары
-
Счет после 1-го периода: 0-3
Карловы Вары
-
Карловы Вары
-
Маунтфилд ХК
-
Маунтфилд ХК
-
Счет после 2-го периода: 2-5
Маунтфилд ХК
-
Маунтфилд ХК
-

Превью матча Маунтфилд ХК — Карловы Вары

Команда Маунтфилд ХК в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 19-21. Команда Карловы Вары, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 20-19. Команда Маунтфилд ХК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Карловы Вары забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Карловы Вары, в том матче победу одержали хозяева.

Маунтфилд ХК Маунтфилд ХК
35
Чехия
Филип Новотны
74
Канада
Коннор Буннаман
24
Чехия
Denis Kusy
62
Чехия
Radek Pilar
98
Чехия
Radovan Pavlik
56
Чехия
Patrik Miskar
25
Словакия
Alex Tamasi
31
Словакия
Stanislav Skorvanek
23
Канада
Ти Джей Меланкон
64
Чехия
Jakub Pour
13
Чехия
Petr Hasek
34
США
Kevin Klima
94
Франция
Jordan Perret
12
Канада
Graeme McCormack
51
Канада
Michael Vukojevic
69
Чехия
Лукас Радил
39
Финляндия
Томми Кивистё
44
Чехия
Петр Сенкерик
72
Чехия
Ондрей Длапа
7
Финляндия
Markus Nenonen
26
Чехия
Ales Jergl
46
Чехия
Martin Kohout
Карловы Вары Карловы Вары
31
Чехия
Daniel Kral
18
Nick Jones
92
Чехия
Vojtech Cihar
23
Чехия
Vit Jiskra
77
Чехия
Ondrej Dorot
12
Чехия
Petr Tomek
13
Чехия
Krystof Dyk
24
Чехия
Josef Mysak
11
Чехия
Robin Sapousek
6
Чехия
Matteo Koci
15
Словакия
Jakub Minarik
72
Латвия
Janis Jaks
21
Чехия
Jiri Cernoch
29
Чехия
David Stastny
8
Чехия
Ondrej Beranek
22
Чехия
Dalimil Mikyska
10
Латвия
Haralds Egle
44
Чехия
Dominik Frodl
89
Чехия
Jan Sir
55
Латвия
Робертс Мамчицс
19
Чехия
Filip Koffer
88
Чехия
Якуб Стрнад

История последних встреч

Маунтфилд ХК
Маунтфилд ХК
Карловы Вары
Маунтфилд ХК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.09.2025
Карловы Вары
Карловы Вары
3:1
Маунтфилд ХК
Маунтфилд ХК
Обзор
Игры 18 тур
26.10.2025
Сп. Прага
2:1
Бензина
Завершен
26.10.2025
ХК Оломоуц
2:1
Пардубице
Завершен
26.10.2025
Ческе-Будеёвице
4:3
Вагнерпласт
Завершен
26.10.2025
Млада
1:2
Витковице
Завершен
26.10.2025
Маунтфилд ХК
4:5
Карловы Вары
Завершен
26.10.2025
Били Тигржи Либерец
4:3
Комета
Завершен
26.10.2025
Пльзень
1:2
Оцеларжи Тринек
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:37
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30