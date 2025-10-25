Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига : ХПК — КооКоо . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ритарихалли .

Превью матча ХПК — КооКоо

Команда ХПК в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 30-28. Команда КооКоо, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 37-22. Команда ХПК в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. КооКоо забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды КооКоо, в том матче победу одержали хозяева.