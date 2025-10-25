Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ХПК - КооКоо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: ХПККооКоо . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ритарихалли.

МСК, Стадион: Ритарихалли
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
ХПК
Завершен
4 : 5
25 октября 2025
КооКоо
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
КооКоо
-
КооКоо
-
Счет после 1-го периода: 2-0
КооКоо
-
КооКоо
-
КооКоо
-
КооКоо
-
КооКоо
-
Счет после 2-го периода: 3-4
КооКоо
-
Счет после 3-го периода: 4-4

Превью матча ХПК — КооКоо

Команда ХПК в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 30-28. Команда КооКоо, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 37-22. Команда ХПК в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. КооКоо забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды КооКоо, в том матче победу одержали хозяева.

ХПК ХПК
23
Финляндия
Markus Loponen
43
Финляндия
Miska Kukkonen
25
Финляндия
Heikki Huttunen
12
Финляндия
Sami Paivarinta
4
Финляндия
Viljami Jokirinne
5
Arturs Andzans
6
Финляндия
Lauri Sertti
50
Финляндия
Axel Skinnari
8
Vili Alitalo
88
Финляндия
Jesse Kiiskinen
10
Финляндия
Roope Vesterinen
7
Франция
Jules Boscq
1
Финляндия
Kim Saarinen
29
Канада
Mark Sinclair
15
Финляндия
Olli Korhonen
93
Финляндия
Кристиан Весалайнен
64
Финляндия
Harri Kainulainen
63
Финляндия
Elmeri Eronen
19
Финляндия
Теему Раутиайнен
48
Финляндия
Joose Antonen
74
Финляндия
Petteri Nikkila
КооКоо КооКоо
58
Финляндия
Manu Makela
71
Финляндия
Miska Siikonen
88
Эстония
Роберт Рооба
77
Финляндия
Ville Puhakka
15
Финляндия
Ossi-Petteri Jaakola
13
Финляндия
Отто Пааянен
82
Финляндия
Ville Meskanen
55
Венгрия
Галло Вильмош
27
Akseli Makinen
6
Финляндия
Joona Riekkinen
39
Финляндия
Kim Nousiainen
18
Финляндия
Joonas Oden
34
Финляндия
Eetu Randelin
43
Финляндия
Kalle Loponen
70
Швеция
Marcus Davidsson
32
Финляндия
Juha Jatkola
20
Финляндия
Samuel Valkeejarvi
24
Финляндия
Веети Миеттинен
42
Финляндия
Jimi Suomi
17
Финляндия
Ари Грёндахл
28
Финляндия
Jesper Ahlroth

История последних встреч

ХПК
ХПК
КооКоо
ХПК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.10.2025
КооКоо
КооКоо
5:2
ХПК
ХПК
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30