25.10.2025

Смотреть онлайн ЮИП - Киекко-Эспоо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: ЮИПКиекко-Эспоо . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ЛахиТапиола Арена.

МСК, Стадион: ЛахиТапиола Арена
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
ЮИП
Завершен
6 : 3
25 октября 2025
Киекко-Эспоо
Смотреть онлайн
Киекко-Эспоо
-
ЮИП
-
Счет после 1-го периода: 1-1
ЮИП
-
Киекко-Эспоо
-
Счет после 2-го периода: 2-2
ЮИП
-
Киекко-Эспоо
-
ЮИП
-
ЮИП
-

Превью матча ЮИП — Киекко-Эспоо

Команда ЮИП в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 38-32. Команда Киекко-Эспоо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 26-27. Команда ЮИП в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Киекко-Эспоо забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Киекко-Эспоо, в том матче победу одержали хозяева.

ЮИП ЮИП
41
Финляндия
Otto Hannikainen
7
Дания
Александр Тру
35
Финляндия
Oskari Salminen
29
Финляндия
Tobias Winberg
77
Финляндия
Leevi Tukiainen
39
Финляндия
Valtteri Ojantakanen
40
Швеция
Daniel Torgersson
3
Финляндия
Joona Lehmus
31
Финляндия
Eetu Peltola
28
Финляндия
Jere Lassila
18
Финляндия
Roni Jokinen
14
Финляндия
Mikko Perttu
61
Финляндия
Santeri Huovila
63
Канада
Трентон Бурк
44
Финляндия
Сами Ватанен
25
Финляндия
Пекка Йормакка
85
Финляндия
Teemu Vayrynen
71
Финляндия
Юусо Пуустинен
92
Финляндия
Aaro Vidgren
2
Финляндия
Juuso Pulli
17
Финляндия
Отто Мякинен
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
2
Ville Arkiomaa
34
Финляндия
Алекси Лааксо
30
Финляндия
Petteri Rimpinen
88
Финляндия
Йоонас Раск
78
Финляндия
Arttu Tuomaala
25
Elias Puolanne
51
Финляндия
Кристиан Някивя
15
Финляндия
Aatu Heinanen
26
Финляндия
Kasper Kulonummi
82
Venni Tolppola
28
Финляндия
Janne Hamalainen
14
США
Джон Стивенс
89
Канада
Peter Quenneville
18
Финляндия
Ottoville Leppanen
21
Финляндия
Niklas Peltomaki
3
Финляндия
Miro Keskitalo
4
Финляндия
Iikka Kangasniemi
8
Канада
Cameron Hillis
35
Финляндия
Sami Rajaniemi
55
Швеция
Arvid Aronsson
16
Финляндия
Jere Vaisanen

История последних встреч

ЮИП
ЮИП
Киекко-Эспоо
ЮИП
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
19.09.2025
Киекко-Эспоо
Киекко-Эспоо
7:3
ЮИП
ЮИП
Обзор
08.08.2025
ЮИП
ЮИП
3:1
Киекко-Эспоо
Киекко-Эспоо
Обзор
