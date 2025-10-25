Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига : ЮИП — Киекко-Эспоо . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ЛахиТапиола Арена .

Превью матча ЮИП — Киекко-Эспоо

Команда ЮИП в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 38-32. Команда Киекко-Эспоо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 26-27. Команда ЮИП в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Киекко-Эспоо забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Киекко-Эспоо, в том матче победу одержали хозяева.