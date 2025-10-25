Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига : Пеликанс — ТПС . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Иску Арена .

Превью матча Пеликанс — ТПС

Команда Пеликанс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 17-31. Команда ТПС, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 18-19. Команда Пеликанс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ТПС забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды ТПС, в том матче победу одержали хозяева.