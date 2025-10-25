Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Пеликанс - ТПС 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: ПеликансТПС . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Иску Арена.

МСК, Стадион: Иску Арена
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
Пеликанс
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
ТПС
Счет после 1-го периода: 0-0
ТПС
-
Счет после 2-го периода: 0-1
Пеликанс
-
Счет после 3-го периода: 1-1
ТПС
-

Превью матча Пеликанс — ТПС

Команда Пеликанс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 17-31. Команда ТПС, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 18-19. Команда Пеликанс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ТПС забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды ТПС, в том матче победу одержали хозяева.

Пеликанс Пеликанс
82
Финляндия
Anton Kettunen
20
Финляндия
Konsta Hirvonen
55
Швеция
Hampus Falk
91
Финляндия
Elias Vilen
87
Daniel Nieminen
10
Финляндия
Roni Karvinen
93
Kim Nieminen
83
Финляндия
Einari Luhanka
77
Onni Kayhko
70
Словакия
Alex Ciernik
27
Финляндия
Onni Lind
74
Финляндия
Eelis Teutari
19
Швеция
Lucas Edmonds
1
Канада
Zachary Emond
37
Канада
Aidan Dudas
52
Финляндия
Отсо Рантакари
47
Чехия
Михал Йордан
23
Швеция
Кристоффер Форсберг
28
Швеция
Lukas Zetterberg
32
Чехия
Patrik Bartosak
4
Норвегия
Johannes Johannesen
ТПС ТПС
2
Arttu Tuhkala
7
Дания
Оливер Лауридсен
1
Aatu Niittymaki
10
Финляндия
Niklas Ylitalo
5
Швеция
Victor Sjoholm
4
Mitja Jokinen
29
Финляндия
Simo Heinonen
84
Финляндия
Kasper Pikkarainen
9
Финляндия
Aatos Koivu
82
Финляндия
Eetu Pakkila
38
Axel Landen
6
Финляндия
Ruben Rafkin
66
Финляндия
Tarmo Reunanen
86
Финляндия
Sisu Yliniemi
67
Финляндия
Miro Ruokonen
57
Финляндия
Vili Munkki
21
Финляндия
Joel Maatta
22
Швеция
Tim Soderlund
19
Финляндия
Вели-Матти Савинайнен
32
Noa Vali
98
Финляндия
Leevi Teissala

История последних встреч

Пеликанс
Пеликанс
ТПС
Пеликанс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.09.2025
ТПС
ТПС
3:1
Пеликанс
Пеликанс
Обзор
Комментарии к матчу
