29.10.2025

Смотреть онлайн ХИФК - ЮИП 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: ХИФКЮИП . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Хельсингин Арена.

МСК, Стадион: Хельсингин Арена
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
ХИФК
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
ЮИП
ЮИП
-
ЮИП
-
Счет после 1-го периода: 0-2
ЮИП
-
ЮИП
-
Счет после 2-го периода: 0-4
ХИФК
-

Превью матча ХИФК — ЮИП

Команда ХИФК в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 14-33. Команда ЮИП, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 38-33. Команда ХИФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ЮИП забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды ЮИП, в том матче победу одержали хозяева.

ХИФК ХИФК
54
Финляндия
Somervuori Jere
98
Дания
Oliver Larsen
60
Швеция
Hugo Alnefelt
79
Финляндия
Santeri Hartikainen
14
Финляндия
Matias Rajaniemi
50
Словакия
Rastislav Elias
28
Финляндия
Kalle Ervasti
43
Vincent Marleau
19
Kasper Lundell
78
Jesse Seppala
86
Hannes Tiainen
82
Финляндия
Aatu Karjalainen
71
Финляндия
Daniel Makiaho
10
Швеция
Jakob Ragnarsson
77
Чехия
Petr Kodytek
25
Финляндия
Йере Карьялайнен
55
Финляндия
Valtteri Piironen
15
Финляндия
Отто Сомппи
11
Финляндия
Илари Меларт
6
Финляндия
Tony Sund
6
Финляндия
Tony Sund
ЮИП ЮИП
14
Финляндия
Mikko Perttu
61
Финляндия
Santeri Huovila
41
Финляндия
Otto Hannikainen
25
Финляндия
Пекка Йормакка
18
Финляндия
Roni Jokinen
28
Финляндия
Jere Lassila
44
Финляндия
Сами Ватанен
2
Финляндия
Juuso Pulli
31
Финляндия
Eetu Peltola
3
Финляндия
Joona Lehmus
63
Канада
Трентон Бурк
29
Финляндия
Tobias Winberg
71
Финляндия
Юусо Пуустинен
85
Финляндия
Teemu Vayrynen
39
Финляндия
Valtteri Ojantakanen
40
Швеция
Daniel Torgersson
77
Финляндия
Leevi Tukiainen
92
Финляндия
Aaro Vidgren
35
Финляндия
Oskari Salminen
17
Финляндия
Отто Мякинен
7
Дания
Александр Тру

История последних встреч

ХИФК
ХИФК
ЮИП
ХИФК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.10.2025
ЮИП
ЮИП
6:0
ХИФК
ХИФК
Обзор
Комментарии к матчу
