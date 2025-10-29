Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига : ХИФК — ЮИП . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Хельсингин Арена .

Превью матча ХИФК — ЮИП

Команда ХИФК в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 14-33. Команда ЮИП, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 38-33. Команда ХИФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ЮИП забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды ЮИП, в том матче победу одержали хозяева.