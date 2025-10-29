Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ТПС - ХПК 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: ТПСХПК . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гаторейд Центр.

МСК, Стадион: Гаторейд Центр
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
ТПС
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
ХПК
Счет после 1-го периода: 0-0
ТПС
-
Счет после 2-го периода: 1-0
Счет после 3-го периода: 1-0

Превью матча ТПС — ХПК

Команда ТПС в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 17-20. Команда ХПК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 31-31. Команда ТПС в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ХПК забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды ХПК, в том матче сыграли вничью.

ТПС ТПС
19
Финляндия
Вели-Матти Савинайнен
21
Финляндия
Joel Maatta
82
Финляндия
Eetu Pakkila
5
Швеция
Victor Sjoholm
10
Финляндия
Niklas Ylitalo
3
Финляндия
Rene Nummelin
6
Финляндия
Ruben Rafkin
98
Финляндия
Leevi Teissala
38
Axel Landen
86
Финляндия
Sisu Yliniemi
32
Noa Vali
57
Финляндия
Vili Munkki
1
Aatu Niittymaki
49
Швеция
Lukas Wernblom
87
Финляндия
Алекси Саарела
7
Дания
Оливер Лауридсен
22
Швеция
Tim Soderlund
67
Финляндия
Miro Ruokonen
66
Финляндия
Tarmo Reunanen
84
Финляндия
Kasper Pikkarainen
4
Mitja Jokinen
ХПК ХПК
8
Vili Alitalo
6
Финляндия
Lauri Sertti
23
Финляндия
Markus Loponen
7
Франция
Jules Boscq
88
Финляндия
Jesse Kiiskinen
1
Финляндия
Kim Saarinen
10
Финляндия
Roope Vesterinen
50
Финляндия
Axel Skinnari
5
Arturs Andzans
74
Финляндия
Petteri Nikkila
63
Финляндия
Elmeri Eronen
93
Финляндия
Кристиан Весалайнен
48
Финляндия
Joose Antonen
64
Финляндия
Harri Kainulainen
15
Финляндия
Olli Korhonen
29
Канада
Mark Sinclair
25
Финляндия
Heikki Huttunen
43
Финляндия
Miska Kukkonen
81
Финляндия
Samuli Aaltonen
4
Финляндия
Viljami Jokirinne
19
Финляндия
Теему Раутиайнен

История последних встреч

ТПС
ТПС
ХПК
ТПС
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
09.09.2025
ХПК
ХПК
2:2
ТПС
ТПС
Обзор
Комментарии к матчу
