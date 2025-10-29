Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига : ТПС — ХПК . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гаторейд Центр .

Превью матча ТПС — ХПК

Команда ТПС в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 17-20. Команда ХПК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 31-31. Команда ТПС в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ХПК забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды ХПК, в том матче сыграли вничью.