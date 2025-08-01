01.08.2025
Смотреть онлайн Сайпа - Ваасан Спорт 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами (Только основное время): Сайпа — Ваасан Спорт . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Кисапуисто.
МСК, Стадион: Кисапуисто
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Отменен
- : -
01 августа 2025
Превью матча Сайпа — Ваасан Спорт
Сайпа
50
Saku Salminen
25
Emil Kuusla
18
Juuso Heikkila
14
Brian Kramer
57
Otto Hokkanen
70
Janne Naukkarinen
17
Vertti Svensk
81
Eero Klintrup
12
Samu Bau
7
Samuli Niinisaari
41
Максим Фортье
35
Томи Кархунен
26
Teemu Kivihalme
21
Niklas Appelgren
75
Patrik Siikanen
10
Otto Kivenmaki
55
Ondrej Trejbal
82
Henri Nikkanen
31
Gustavs Davis Grigals
6
Santeri Airola
51
Antti Kalapudas
Ваасан Спорт
81
Timonen Samuel
33
Matti Harma
8
Oliver Hult
28
Walter Toivainen
91
Ville Immonen
18
Tim Ekman
1
Masi Harkonen
24
Eetu Levanen
59
Elias Mourujarvi
39
Брэд Хант
4
Miika Tiihonen
31
Йони Ортио
12
Anton Straka
16
Theodore Johnsson
5
Ludvig Claesson
7
Hannes Hakkila
53
Aatu Aarnio
21
Iivari Heikkinen
22
Oskari Hult
52
Valtteri Hietanen
Valtteri Hietanen
