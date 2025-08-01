Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Сайпа - Ваасан Спорт 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами (Только основное время): СайпаВаасан Спорт . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Кисапуисто.

МСК, Стадион: Кисапуисто
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Сайпа
Отменен
- : -
01 августа 2025
Ваасан Спорт
Превью матча Сайпа — Ваасан Спорт

Сайпа Сайпа
50
Финляндия
Saku Salminen
25
Финляндия
Emil Kuusla
18
Финляндия
Juuso Heikkila
14
США
Brian Kramer
57
Финляндия
Otto Hokkanen
70
Финляндия
Janne Naukkarinen
17
Финляндия
Vertti Svensk
81
Финляндия
Eero Klintrup
12
Финляндия
Samu Bau
7
Финляндия
Samuli Niinisaari
41
Канада
Максим Фортье
35
Финляндия
Томи Кархунен
26
Финляндия
Teemu Kivihalme
21
Финляндия
Niklas Appelgren
75
Финляндия
Patrik Siikanen
10
Финляндия
Otto Kivenmaki
55
Чехия
Ondrej Trejbal
82
Финляндия
Henri Nikkanen
31
Латвия
Gustavs Davis Grigals
6
Финляндия
Santeri Airola
51
Финляндия
Antti Kalapudas
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
81
Финляндия
Timonen Samuel
33
Финляндия
Matti Harma
8
Финляндия
Oliver Hult
28
Финляндия
Walter Toivainen
91
Финляндия
Ville Immonen
18
Финляндия
Tim Ekman
1
Финляндия
Masi Harkonen
24
Eetu Levanen
59
Финляндия
Elias Mourujarvi
39
Канада
Брэд Хант
4
Финляндия
Miika Tiihonen
31
Финляндия
Йони Ортио
12
Финляндия
Anton Straka
16
Швеция
Theodore Johnsson
5
Швеция
Ludvig Claesson
7
Финляндия
Hannes Hakkila
53
Финляндия
Aatu Aarnio
21
Финляндия
Iivari Heikkinen
22
Oskari Hult
52
Финляндия
Valtteri Hietanen
52
Финляндия
Valtteri Hietanen

История последних встреч

Сайпа
Сайпа
Ваасан Спорт
Сайпа
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.10.2025
Сайпа
Сайпа
5:1
Ваасан Спорт
Ваасан Спорт
Обзор
03.10.2025
Сайпа
Сайпа
5:4
Ваасан Спорт
Ваасан Спорт
Обзор
Комментарии к матчу
