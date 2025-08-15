Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Лукко - ХПК 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами (Только основное время): ЛуккоХПК . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Айянсуо Арена.

МСК, Стадион: Айянсуо Арена
Товарищеские матчи между клубами (Только основное время)
Лукко
Завершен
1 : 2
15 августа 2025
ХПК
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после 1-го периода: 0-0
Лукко
-
Лукко
-
Счет после 2-го периода: 1-1
Лукко
-

Превью матча Лукко — ХПК

Лукко Лукко
43
Финляндия
Arttu Valila
47
Финляндия
Topias Haapanen
88
Канада
Антуан Моран
18
Канада
Steven Jandric
25
Финляндия
Antti Saarela
34
Финляндия
Nuutti Viitasalo
16
Канада
Alex Beaucage
24
Финляндия
Jami Krannila
14
Финляндия
Aarne Intonen
56
Швеция
Anton Olsson
39
Финляндия
Kartano Markus
90
Финляндия
Lenni Hamalainen
10
Atte Joki
9
Швеция
Jakob Stenqvist
38
Финляндия
Niclas Almari
48
Финляндия
Хенри Иконен
27
Швеция
Понтус Вестерхолм
30
Финляндия
Daniel Salonen
93
Финляндия
Микаэль Руохомаа
86
Канада
Эрик Желинас
5
Канада
Alex Peters
ХПК ХПК
50
Финляндия
Axel Skinnari
33
Max Vayrynen
11
Канада
Thomas Caron
8
Vili Alitalo
23
Финляндия
Markus Loponen
3
Kalle Kangas
88
Финляндия
Jesse Kiiskinen
1
Финляндия
Kim Saarinen
16
Cam Wright
5
Arturs Andzans
4
Финляндия
Viljami Jokirinne
74
Финляндия
Petteri Nikkila
94
Финляндия
Anrei Hakulinen
63
Финляндия
Elmeri Eronen
64
Финляндия
Harri Kainulainen
15
Финляндия
Olli Korhonen
43
Финляндия
Miska Kukkonen
25
Финляндия
Heikki Huttunen
20
Канада
Garrett Pyke
12
Финляндия
Sami Paivarinta
19
Финляндия
Теему Раутиайнен

История последних встреч

Лукко
Лукко
ХПК
Лукко
4 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.01.2026
ХПК
ХПК
0:1
Лукко
Лукко
Обзор
20.12.2025
Лукко
Лукко
4:2
ХПК
ХПК
Обзор
29.11.2025
ХПК
ХПК
1:2
Лукко
Лукко
Обзор
19.09.2025
Лукко
Лукко
6:0
ХПК
ХПК
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Олимпийские игры 2026. Хоккей - женщины
Олимпийские игры 2026. Хоккей - женщины
Международный
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Динамо Минск Динамо Минск
15 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Трактор Трактор
15 Февраля
14:00
Торпедо Торпедо
Динамо Москва Динамо Москва
15 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
15 Февраля
14:30
Северсталь Северсталь
Нефтехимик Нефтехимик
15 Февраля
17:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
15 Февраля
18:15
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ЦСКА ЦСКА
15 Февраля
17:00
Кремонезе Кремонезе
Дженоа Дженоа
15 Февраля
17:00
Наполи Наполи
Рома Рома
15 Февраля
22:45
Торино Торино
Болонья Болонья
15 Февраля
20:00