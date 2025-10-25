Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ильвес - Юкурит 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: ИльвесЮкурит . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nokia Arena.

МСК, Стадион: Nokia Arena
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
Ильвес
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Юкурит
Смотреть онлайн
Юкурит
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Счет после 2-го периода: 0-1
Ильвес
-
Ильвес
-
Ильвес
-
Юкурит
-

Превью матча Ильвес — Юкурит

Команда Ильвес в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 26-23. Команда Юкурит, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 24-22. Команда Ильвес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Юкурит забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Юкурит, в том матче победу одержали хозяева.

Ильвес Ильвес
6
Финляндия
Sebastian Soini
22
Финляндия
Teemu Engberg
52
Финляндия
Julius Hermonen
23
Швеция
Simon Johansson
39
Чехия
Dominik Pavlat
11
Швеция
Erik Borg
92
Канада
Luke Henman
21
Чехия
Radek Kucerik
72
США
Lukas Svejkovsky
46
Словения
Matic Torok
25
Финляндия
Iivari Heikkinen
17
Финляндия
Samuli Ratinen
43
Финляндия
Otto Latvala
28
Швеция
John Nyberg
86
Финляндия
Йоонас Няттинен
29
Швеция
Йенс Лооке
9
Чехия
Lukas Jasek
57
Финляндия
Jarkko Parikka
34
Финляндия
Олли Палола
53
Финляндия
Arttu Pelli
40
Литва
Манташ Армалис
Юкурит Юкурит
1
Франция
Matthieu Herpin
53
Финляндия
Niko Korkola
52
Финляндия
Topias Hynninen
6
Oskari Remes
10
Норвегия
Thomas Olsen
16
США
Connor Ford
17
Финляндия
Verneri Ahonen
93
Румыния
Bence Horvath
19
Luka Tiihonen
82
Финляндия
Александер Руутту
71
Финляндия
Niilo Romppanen
36
Финляндия
Markus Ruusu
20
Франция
Justin Addamo
7
Швеция
William Worge Kreu
54
Финляндия
Йеспер Пиитулайнен
34
Финляндия
Severi Immonen
58
Швеция
Kim Johansson
76
Финляндия
Sakke Hamalainen
63
Финляндия
Lari Heikkinen
3
Финляндия
Juuso Arola
23
Латвия
Alberts Smits

История последних встреч

Ильвес
Ильвес
Юкурит
Ильвес
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.09.2025
Юкурит
Юкурит
3:2
Ильвес
Ильвес
Обзор
