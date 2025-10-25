Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига : Ильвес — Юкурит . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nokia Arena .

Превью матча Ильвес — Юкурит

Команда Ильвес в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 26-23. Команда Юкурит, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 24-22. Команда Ильвес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Юкурит забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Юкурит, в том матче победу одержали хозяева.