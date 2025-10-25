Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига : Эссят — Лукко . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Порин Арена .

Превью матча Эссят — Лукко

Команда Эссят в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-24. Команда Лукко, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 29-23. Команда Эссят в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лукко забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Лукко, в том матче победу одержали хозяева.