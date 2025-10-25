Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Эссят - Лукко 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: ЭссятЛукко . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Порин Арена.

МСК, Стадион: Порин Арена
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
Эссят
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Лукко
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после 1-го периода: 0-0
Эссят
-
Эссят
-
Счет после 2-го периода: 2-0
Лукко
-
Эссят
-
Лукко
-

Превью матча Эссят — Лукко

Команда Эссят в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-24. Команда Лукко, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 29-23. Команда Эссят в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лукко забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Лукко, в том матче победу одержали хозяева.

Эссят Эссят
20
Финляндия
Роопе Талая
62
Канада
Даник Мартел
39
Финляндия
Filip Lindberg
19
Финляндия
Patrik Juhola
16
Nestor Noiva
9
Финляндия
Valtteri Lipiainen
86
Финляндия
Feetu Knihti
80
Финляндия
Petteri Nurmi
55
Финляндия
Petteri Riihinen
78
Франция
Dylan Fabre
30
Чехия
Jan Bednar
8
Финляндия
Valtteri Viljanen
47
Финляндия
Йонне Таммела
38
Финляндия
Miro Karjalainen
10
Швеция
Оскар Нилссон
44
Финляндия
Ян-Микаэль Ярвинен
37
Финляндия
Rami Maatta
74
Финляндия
Peter Tiivola
14
Венгрия
Balazs Sebok
88
Швеция
Йохан Олофссон
25
Финляндия
Lasse Boelius
Лукко Лукко
90
Финляндия
Lenni Hamalainen
43
Финляндия
Arttu Valila
30
Финляндия
Daniel Salonen
6
Финляндия
Leo Tuuva
31
Финляндия
Jooa Sammalniemi
10
Atte Joki
56
Швеция
Anton Olsson
14
Финляндия
Aarne Intonen
27
Швеция
Понтус Вестерхолм
48
Финляндия
Хенри Иконен
93
Финляндия
Микаэль Руохомаа
86
Канада
Эрик Желинас
38
Финляндия
Niclas Almari
47
Финляндия
Topias Haapanen
18
Канада
Steven Jandric
25
Финляндия
Antti Saarela
9
Швеция
Jakob Stenqvist
34
Финляндия
Nuutti Viitasalo
16
Канада
Alex Beaucage
24
Финляндия
Jami Krannila
17
Швеция
Патрик Вестерхолм

История последних встреч

Эссят
Эссят
Лукко
Эссят
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
24.10.2025
Лукко
Лукко
3:1
Эссят
Эссят
Обзор
01.08.2025
Лукко
Лукко
-:-
Эссят
Эссят
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30