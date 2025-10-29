Смотреть онлайн Ильвес - Киекко-Эспоо 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: Ильвес — Киекко-Эспоо . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Nokia Arena.
Превью матча Ильвес — Киекко-Эспоо
Команда Ильвес в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-20. Команда Киекко-Эспоо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 27-30. Команда Ильвес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Киекко-Эспоо забивает 3, пропускает 3.