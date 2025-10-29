Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Ильвес - Киекко-Эспоо 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: ИльвесКиекко-Эспоо . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Nokia Arena.

МСК, Стадион: Nokia Arena
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
Ильвес
Завершен
5 : 7
29 октября 2025
Киекко-Эспоо
Смотреть онлайн
Ильвес
-
Ильвес
-
Киекко-Эспоо
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Киекко-Эспоо
-
Ильвес
-
Киекко-Эспоо
-
Ильвес
-
Счет после 2-го периода: 4-3
Ильвес
-
Киекко-Эспоо
-
Счет после 3-го периода: 5-7

Превью матча Ильвес — Киекко-Эспоо

Команда Ильвес в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-20. Команда Киекко-Эспоо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 27-30. Команда Ильвес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Киекко-Эспоо забивает 3, пропускает 3.

Ильвес Ильвес
46
Словения
Matic Torok
11
Швеция
Erik Borg
43
Финляндия
Otto Latvala
3
Финляндия
Toni Utunen
17
Финляндия
Samuli Ratinen
22
Финляндия
Teemu Engberg
52
Финляндия
Julius Hermonen
23
Швеция
Simon Johansson
39
Чехия
Dominik Pavlat
92
Канада
Luke Henman
21
Чехия
Radek Kucerik
25
Финляндия
Iivari Heikkinen
72
США
Lukas Svejkovsky
53
Финляндия
Arttu Pelli
40
Литва
Манташ Армалис
34
Финляндия
Олли Палола
28
Швеция
John Nyberg
29
Швеция
Йенс Лооке
9
Чехия
Lukas Jasek
57
Финляндия
Jarkko Parikka
86
Финляндия
Йоонас Няттинен
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
37
Финляндия
Kim Hirschovits
82
Venni Tolppola
26
Финляндия
Kasper Kulonummi
89
Канада
Peter Quenneville
7
Финляндия
Joni Jurmo
30
Финляндия
Petteri Rimpinen
78
Финляндия
Arttu Tuomaala
25
Elias Puolanne
15
Финляндия
Aatu Heinanen
51
Финляндия
Кристиан Някивя
21
Финляндия
Niklas Peltomaki
55
Швеция
Arvid Aronsson
3
Финляндия
Miro Keskitalo
4
Финляндия
Iikka Kangasniemi
14
США
Джон Стивенс
35
Финляндия
Sami Rajaniemi
8
Канада
Cameron Hillis
28
Финляндия
Janne Hamalainen
18
Финляндия
Ottoville Leppanen
34
Финляндия
Алекси Лааксо
16
Финляндия
Jere Vaisanen
Комментарии к матчу
