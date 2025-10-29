Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн КалПа - Юкурит 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияЧемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига: КалПаЮкурит . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дата групп Арена.

МСК, Стадион: Дата групп Арена
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
КалПа
Завершен
5 : 3
29 октября 2025
Юкурит
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Юкурит
-
Счет после 2-го периода: 0-1
КалПа
-
Юкурит
-
КалПа
-
КалПа
-
КалПа
-
Юкурит
-
КалПа
-
Счет после 3-го периода: 5-3

Превью матча КалПа — Юкурит

Команда КалПа в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 26-17. Команда Юкурит, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 25-22. Команда КалПа в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Юкурит забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Юкурит, в том матче победу одержали хозяева.

КалПа КалПа
7
Финляндия
Veikka Mononen
41
Финляндия
Juuso Kononen
22
США
Cade Borchardt
89
Финляндия
Juuso Ketola
17
Финляндия
Benjamin Korhonen
42
Финляндия
Konsta Kapanen
9
Финляндия
Juuso Maenpaa
71
США
Patrick Curry
14
Финляндия
Jaakko Lantta
16
Финляндия
Andreas Okany
31
Финляндия
Patrik Kerkola
12
Финляндия
Joona Saarelainen
20
Финляндия
Aleksi Klemetti
52
Швеция
August Tornberg
90
Финляндия
Saku Salmela
97
Чехия
Lukas Kanak
28
Финляндия
Яакко Риссанен
55
Финляндия
Lasse Lappalainen
70
Финляндия
Тему Хартикайнен
6
Швеция
Filip Westerlund
40
США
Stefanos Lekkas
Юкурит Юкурит
82
Финляндия
Александер Руутту
53
Финляндия
Niko Korkola
52
Финляндия
Topias Hynninen
16
США
Connor Ford
6
Oskari Remes
10
Норвегия
Thomas Olsen
17
Финляндия
Verneri Ahonen
93
Румыния
Bence Horvath
1
Франция
Matthieu Herpin
19
Luka Tiihonen
36
Финляндия
Markus Ruusu
34
Финляндия
Severi Immonen
58
Швеция
Kim Johansson
76
Финляндия
Sakke Hamalainen
20
Франция
Justin Addamo
3
Финляндия
Juuso Arola
54
Финляндия
Йеспер Пиитулайнен
63
Финляндия
Lari Heikkinen
71
Финляндия
Niilo Romppanen
89
Финляндия
Jeremi Tammela
23
Латвия
Alberts Smits

История последних встреч

КалПа
КалПа
Юкурит
КалПа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.10.2025
Юкурит
Юкурит
2:1
КалПа
КалПа
Обзор
Комментарии к матчу
