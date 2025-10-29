Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига : КалПа — Юкурит . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дата групп Арена .

Превью матча КалПа — Юкурит

Команда КалПа в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 26-17. Команда Юкурит, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 25-22. Команда КалПа в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Юкурит забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Юкурит, в том матче победу одержали хозяева.