25.10.2025

Смотреть онлайн Лулео ХК - ХК Фрёлунда 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен: Лулео ХКХК Фрёлунда . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе КООП Норрботтен Арена.

МСК, Стадион: КООП Норрботтен Арена
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Лулео ХК
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
ХК Фрёлунда
Смотреть онлайн
ХК Фрёлунда
-
Счет после 1-го периода: 0-1
ХК Фрёлунда
-
Счет после 2-го периода: 0-2
ХК Фрёлунда
-
Счет после 3-го периода: 0-3

Превью матча Лулео ХК — ХК Фрёлунда

Команда Лулео ХК в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 26-21. Команда ХК Фрёлунда, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 32-14. Команда Лулео ХК в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХК Фрёлунда забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды ХК Фрёлунда, в том матче победу одержали хозяева.

Лулео ХК Лулео ХК
25
Filip Eriksson
39
Швеция
Pontus Sjalin
55
Финляндия
Kasper Kotkansalo
13
Финляндия
Eetu Koivistoinen
15
David Granberg
3
Канада
Фредерик Аллард
51
Финляндия
Markus Nurmi
6
Швеция
Isac Hedqvist
23
Швеция
Jesper Sellgren
20
Швеция
Casper Juustovaara Karlsson
76
Финляндия
Антон Левтчи
91
США
Брайан О'Нилл
10
Швеция
Einar Emanuelsson
9
Финляндия
Heikki Liedes
29
Швеция
Эрик Густафссон
96
Швеция
Pontus Andreasson
34
Швеция
Жоэль Лассинантти
8
Швеция
William Hakansson
32
Швеция
Оскар Энгсунд
35
Швеция
Jakob Ihs Wozniak
31
Швеция
Matteus Ward
31
Швеция
Matteus Ward
ХК Фрёлунда ХК Фрёлунда
27
Швеция
Theodor Niederbach
32
Швеция
Noah Hasa
17
Швеция
Isac Born
44
Noah Dower Nilsson
38
Швеция
Oskar Wahlberg
30
Норвегия
Tobias Normann
41
Швеция
Ivar Stenberg
26
Швеция
Isac Heens
92
Швеция
Filip Cederqvist
31
Швеция
Никлас Ласу
7
Швеция
Хенрик Томмернес
86
Швеция
Эрик Торелл
43
Швеция
Том Нилссон
12
Швеция
Макс Фриберг
2
Швеция
Кристьян Фолин
33
Швеция
Linus Hogberg
25
Финляндия
Arttu Ruotsalainen
11
Швеция
Max Lindholm
21
Финляндия
Jere Innala
40
Швеция
Jacob Peterson
6
Швеция
Filip Hasa
1
Швеция
Ларс Юханссон

История последних встреч

Лулео ХК
Лулео ХК
ХК Фрёлунда
Лулео ХК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.09.2025
ХК Фрёлунда
ХК Фрёлунда
4:1
Лулео ХК
Лулео ХК
Обзор
Комментарии к матчу
