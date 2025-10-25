Превью матча Лулео ХК — ХК Фрёлунда

Команда Лулео ХК в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 26-21. Команда ХК Фрёлунда, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 32-14. Команда Лулео ХК в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХК Фрёлунда забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды ХК Фрёлунда, в том матче победу одержали хозяева.