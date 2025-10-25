Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ХК Линчёпинг - Шеллефтео АИК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен: ХК ЛинчёпингШеллефтео АИК . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Сааб Арена.

МСК, Стадион: Сааб Арена
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
ХК Линчёпинг
Завершен
0 : 4
25 октября 2025
Шеллефтео АИК
Счет после 1-го периода: 0-0
Шеллефтео АИК
-
Шеллефтео АИК
-
Шеллефтео АИК
-
Счет после 2-го периода: 0-3
Шеллефтео АИК
-

Превью матча ХК Линчёпинг — Шеллефтео АИК

Команда ХК Линчёпинг в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 18-27. Команда Шеллефтео АИК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 30-15. Команда ХК Линчёпинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Шеллефтео АИК забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды ХК Линчёпинг, в том матче победу одержали гостьи.

ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
20
Швеция
Johan Johnsson
23
Швеция
Robin Kovacs
40
Швеция
David Bernhardt
26
Канада
Max Martin
53
Швеция
Adam Hofbauer
70
Швеция
Fredrik Karlstrom
8
Швеция
Jonathan Myrenberg
93
Швеция
Oliver Johansson
14
Loke Krantz
38
Швеция
Johan Sodergran
31
Швеция
Jesper Myrenberg
36
Финляндия
Waltteri Ignatjew
92
Швеция
Zion Nybeck
21
Швеция
Кристоффер Эхн
81
Швеция
Theodor Lennstrom
61
Швеция
Маркус Люнг
2
Финляндия
Расмус Риссанен
28
Melvin Nilsson
13
Чехия
Якуб Врана
9
Швеция
Erik Noren
73
США
Ник Шор
39
Канада
Тай Рэтти
Шеллефтео АИК Шеллефтео АИК
31
Финляндия
Jani Lampinen
25
Швеция
Pontus Johansson
12
Швеция
Valter Lindberg
9
Швеция
Victor Stjernborg
7
Frans Haara
27
Швеция
Oskar Vuollet
4
Швеция
Rasmus Bergqvist
33
Швеция
Zeb Forsfjall
43
Норвегия
Max Krogdahl
14
Швеция
Андреас Джонсон
22
Швеция
Джонатан Джонсон
15
Швеция
Lars Bryggman
64
Швеция
Jonathan Pudas
52
Швеция
Arvid Lundberg
24
Швеция
Оскар Линдберг
29
Дания
Миккель Огорд
96
Швеция
Rickard Hugg
3
Швеция
Viktor Grahn
91
Швеция
Victor Laz
8
Словакия
Oliver Okuliar
38
США
Strauss Mann
17
Швеция
Пар Линдхольм

История последних встреч

ХК Линчёпинг
ХК Линчёпинг
Шеллефтео АИК
ХК Линчёпинг
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.09.2025
ХК Линчёпинг
ХК Линчёпинг
0:4
Шеллефтео АИК
Шеллефтео АИК
Обзор
Комментарии к матчу
