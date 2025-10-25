Превью матча ХК Линчёпинг — Шеллефтео АИК

Команда ХК Линчёпинг в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 18-27. Команда Шеллефтео АИК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 30-15. Команда ХК Линчёпинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Шеллефтео АИК забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды ХК Линчёпинг, в том матче победу одержали гостьи.