25.10.2025

Смотреть онлайн Тимре - Örebro HK 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен: ТимреÖrebro HK . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на стадионе NHK Arena.

МСК, Стадион: NHK Arena
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Тимре
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Örebro HK
Örebro HK
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Örebro HK
-
Счет после 2-го периода: 0-2
Örebro HK
-
Тимре
-
Счет после 3-го периода: 1-3

Превью матча Тимре — Örebro HK

Команда Тимре в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 22-30. Команда Örebro HK, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 27-35. Команда Тимре в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Örebro HK забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Örebro HK, в том матче победу одержали хозяева.

Тимре Тимре
12
Швеция
Linus Eriksson
10
Швеция
David Lilja
25
Швеция
Linus Nassen
18
Швеция
Eddie Genborg
72
Швеция
Erik Walli Walterholm
19
Швеция
Marcus Westfalt
16
Швеция
Lukas Pilo
26
Швеция
Anton Heikkinen
31
Швеция
Tim Juel
28
Швеция
Simon Forsmark
27
Швеция
Ludvig Levinsson
34
Швеция
Alfons Freij
54
Швеция
Джонатан Дален
57
Швеция
Anton Wedin
94
Швеция
Sebastian Hartmann
14
Швеция
Эмиль Петтерссон
23
Швеция
Джереми Бойс
91
Швеция
Магнус Свенссон-Пааярви
51
Швеция
Антон Ландер
30
Швеция
Якоб Йоханссон
9
Швеция
Didrik Stromberg
2
Швеция
Пер Свенссон
Örebro HK Örebro HK
1
Швеция
Юнас Энрот
29
Швеция
Milton Oscarson
9
Niklas Nilsson
23
Швеция
Egor Polin
37
Швеция
Glenn Gustafsson
44
Швеция
Melvin Fernstrom
14
Швеция
Liam Danielsson
5
Швеция
Gustav Backstrom
21
Финляндия
Patrik Puistola
48
Финляндия
Juuso Vainio
89
Швеция
Patrik Karlkvist
17
Швеция
William Wikman
33
Швеция
Chistopher Mastomaki
55
Канада
Дэвид Квенневилл
77
Финляндия
Teemu Turunen
28
Швеция
Линус Арнессон
31
Норвегия
Jonas Arntzen
7
США
Luke Martin
19
США
Шон Мэлоун
27
Финляндия
Peetro Seppala
11
Финляндия
Калле Коссила
12
Норвегия
Noah Steen

История последних встреч

Тимре
Тимре
Örebro HK
Тимре
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.10.2025
Örebro HK
Örebro HK
5:3
Тимре
Тимре
Обзор
