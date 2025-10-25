Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен : Тимре — Örebro HK . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на стадионе NHK Arena .

Превью матча Тимре — Örebro HK

Команда Тимре в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 22-30. Команда Örebro HK, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 27-35. Команда Тимре в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Örebro HK забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Örebro HK, в том матче победу одержали хозяева.