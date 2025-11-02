Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Rapid Reflexes - Shots Fired 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone: Rapid ReflexesShots Fired . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - Rushzone
Rapid Reflexes
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
Shots Fired
Смотреть онлайн
Превью матча Rapid Reflexes — Shots Fired

Команда Rapid Reflexes в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Shots Fired, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Rapid Reflexes, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
Shots Fired
Rapid Reflexes
5 побед
5 побед
50%
50%
12.11.2025
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
2:1
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
12.11.2025
Shots Fired
Shots Fired
1:2
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
Обзор
05.11.2025
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
1:2
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
05.11.2025
Shots Fired
Shots Fired
2:0
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
Обзор
02.11.2025
Shots Fired
Shots Fired
2:0
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
Обзор
31.10.2025
Shots Fired
Shots Fired
1:2
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
Обзор
31.10.2025
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
2:0
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
30.10.2025
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
2:1
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
30.10.2025
Shots Fired
Shots Fired
2:0
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
Обзор
27.10.2025
Rapid Reflexes
Rapid Reflexes
1:2
Shots Fired
Shots Fired
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30