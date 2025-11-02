Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone : Rapid Reflexes — Shots Fired . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча Rapid Reflexes — Shots Fired

Команда Rapid Reflexes в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Shots Fired, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Rapid Reflexes, в том матче победу одержали хозяева.