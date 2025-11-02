Смотреть онлайн Team Yandex - Team Falcons 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground: Team Yandex — Team Falcons . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Team Yandex — Team Falcons
Команда Team Yandex в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Team Falcons, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения.