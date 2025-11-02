Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Virtus.pro - FlyQuest 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Grand Finals: Virtus.proFlyQuest . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Marvel Rivals - Ignite Grand Finals
Virtus.pro
Отменен
- : -
02 ноября 2025
FlyQuest
Превью матча Virtus.pro — FlyQuest

Команда Virtus.pro в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей. Команда FlyQuest, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

