Смотреть онлайн Virtus.pro - FlyQuest 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Grand Finals: Virtus.pro — FlyQuest . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Virtus.pro — FlyQuest
Команда Virtus.pro в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей. Команда FlyQuest, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.