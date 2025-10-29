Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Grand Finals : 100 Thieves — FlyQuest . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча 100 Thieves — FlyQuest

Команда 100 Thieves в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда FlyQuest, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды 100 Thieves, в том матче победу одержали гостьи.