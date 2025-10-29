Смотреть онлайн Zero Tenacity - TPuDCATb Tpu 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Europe Series 9: Zero Tenacity — TPuDCATb Tpu . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Zero Tenacity — TPuDCATb Tpu
Команда Zero Tenacity в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда TPuDCATb Tpu, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.