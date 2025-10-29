Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Grand Finals : Team Envy — DarkZero . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Team Envy — DarkZero

Команда Team Envy в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда DarkZero, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды DarkZero, в том матче победу одержали хозяева.