Смотреть онлайн Citadel Gaming - Natus Vincere 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Grand Finals: Citadel Gaming — Natus Vincere . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .