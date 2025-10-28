Смотреть онлайн Citadel Gaming - FlyQuest 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Marvel Rivals - Ignite Grand Finals: Citadel Gaming — FlyQuest . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Citadel Gaming — FlyQuest
Команда Citadel Gaming в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда FlyQuest, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.