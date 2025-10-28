Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground : BetBoom Team — Team Liquid . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча BetBoom Team — Team Liquid

Команда BetBoom Team в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Team Liquid, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Team Liquid, в том матче победу одержали хозяева.