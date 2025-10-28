Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн BetBoom Team - Team Liquid 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground: BetBoom TeamTeam Liquid . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
DOTA2 - FISSURE Playground
BetBoom Team
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Team Liquid
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча BetBoom Team — Team Liquid

Команда BetBoom Team в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Team Liquid, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Team Liquid, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

BetBoom Team
BetBoom Team
Team Liquid
BetBoom Team
4 побед
2 побед
67%
33%
28.10.2025
Team Liquid
Team Liquid
2:1
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
14.10.2025
Team Liquid
Team Liquid
0:1
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
29.06.2025
Team Liquid
Team Liquid
0:2
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
27.06.2025
Team Liquid
Team Liquid
2:1
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
25.05.2025
Team Liquid
Team Liquid
1:2
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
14.10.2025
Team Liquid
Team Liquid
0:1
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
29.06.2025
Team Liquid
Team Liquid
0:2
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
27.06.2025
Team Liquid
Team Liquid
2:1
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
25.05.2025
Team Liquid
Team Liquid
1:2
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
19.05.2025
Team Liquid
Team Liquid
0:2
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45